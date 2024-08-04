Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ekmek gramajı ve fiyatında düzenlemeye gitti. Halk Ekmek büfelerinde 210 grama artırılan ekmek 7,5 TL’den satışa sunulacak.ÇORUM (İGFA) - Çorum’da Fırıncılar Odası’nın talebi üzerine ÇESOB tarafından alınan kararın Çorum Valiliği’nce onaylaması üzerine şehrimizde ekmek fiyatlarında artışa gidildi. Yapılan artışla birlikte fırınlarda 1 Ağustos’tan itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL oldu.

210 GRAM OLDU

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ise piyasa fiyatlarının altında ve fırınların daha üzerinde gramajda ekmek satışı yapacak. Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 200 gr. ekmeğin 210 grama yükseltildiğini ve 7,5 TL’den satılacağını duyurdu. Çöplü, düzenlemenin 3 Ağustos 2024 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

En son 1 Ağustos 2023’te ekmek fiyatında artış yaptıklarını belirten Çöplü, “Biz öncelikle halkımızı düşünerek bir yıldır ekmek fiyatlarında artış yapmadık. Gelinen süreçte yine halkımızın menfaatleri doğrultusunda piyasa fiyatının altında ve daha yüksek gramajla halkımıza ekmek arzımıza devam etmiş olacağız.” dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN 5 LİRA

Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatında artış yapmadıklarını ve 5 TL’den satmaya devam edeceklerini açıkladı. Çöplü, Halk Ekmek Fabrikası olarak ihtiyaç sahiplerine yıllık 600 bin adet ekmek arzı sağladıklarını açıkladı.

Halk Ekmek Fabrikası’nın sağlıklı ortamlarda üretim ve satış yaptığına da dikkat çeken Çöplü, halkımıza sağlıklı, güvenli, hesaplı ve daha kaliteli ekmek sunmaya devam edeceğiz.” dedi.