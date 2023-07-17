Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası sosyal belediyecilik ilkesi gereği özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastaları ve glüten intoleransı olan vatandaşlar için uygun fiyatla gıda üretiyor. Glütensiz ürün sayısını 5’ten 20’ye yükselten Halk Ekmek, baskentmarket sitesi üzerinden de tam 81 kente bu ürünleri gönderebiliyor.ANKARA (İGFA) - Piyasada az bulunan ve diğer ürünlere göre çok yüksek fiyatlara satılan glütensiz ürünler, Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından çok uygun fiyatlarla Başkentlilere ve baskentmarket sitesi üzerinden de 81 kente ulaştırılıyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası ürün gamında ekmekten baklavaya, simitten kıymalı ve peynirli böreklere kadar tam 20 gıda türünün glütensiz çeşitleri yer alıyor. El değmeden ve güvenilir koşullarda üretilen ürünler, sosyal belediyecilik ilkesi gereği piyasa koşullarının en az yüzde 50 daha altında satışa sunuluyor.

Türkiye’de çok sayıda çölyak hastası olduğunu belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası olarak çölyak hastalarımızın da ihtiyaçlarını karşılamayı görev edindik. Bu kapsamda geçen sene ‘Dünya Çölyak Günü’nde Halk Ekmek tarihinde ilk defa çölyak hastalarımızla kahvaltı etkinliği düzenledik. Bunu geleneksel hâle getirerek ayda bir defa pazar günleri GİMAT Şubemizde bu kahvaltı etkinliğimizi sürdürüyoruz. Yeni vizyonumuz gereği ürün gamımızı beşten yirmiye çıkarttık. Yeni kurduğumuz online satış hattıyla Türkiye'nin her noktasında ürünlerimizi ulaştırabilmekte ve çölyak hastalarının ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki geniş ürün gamımızla piyasa fiyatlarının çok altında bu ürünleri ülkemizin her noktasındaki çölyak hastalarına ulaştırmanın haklı bir gururunu taşımaktayız” diye konuştu.

HER AY GLÜTENSİZ KAHVALTI ETKİNLİĞİ

2022 yılında Dünya Çölyak Günü’nde Ankara’daki iki ayrı çölyak derneği ile koordineli biçimde fabrika yemekhanesinde her yaştan 200 kişinin katılımıyla “Glütensiz Kahvaltı” etkinliği gerçekleştirmeye başlayan Halk Ekmek Fabrikası, bu etkinliği de gelenekselleştirdi. Çölyak hastaları ve derneklerinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen “Glütensiz Kahvaltı” etkinliği, ayda bir pazar günü Başkent Market GİMAT şubesinde yapılıyor.

Etkinliğin günü ve katılım bilgileri Halk Ekmek Fabrikası sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.