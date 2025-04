Uygun fiyatlı ve kaliteli etin halka ulaştırılması amacıyla hayata geçirilen Halk Et Mobil Aracı bu hafta Perşembe ve Cuma günleri İzmit Belediye Meydanı’nda olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Yenişehir Satış noktası geçtiğimiz gün itibariyle açılmıştı. Halk Et satış noktasının yanı sıra, Halk Et mobil aracı da, tüm İzmit ve Kocaeli'de sabit bir noktada olması gerekmeden satış yapabilecek.

Bu kapsamda Halk et Mobil, bu hafta Perşembe ve Cuma günü 12.30 – 17.30 saatleri arasında İzmit Belediye Meydanı’nda hizmet verecek. Vatandaşlar, kaliteli ve uygun fiyatlı ete belediye meydanından kolaylıkla ulaşabilecek.