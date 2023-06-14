Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne Bağlı İl Halk Kütüphaneleri Akıllı Kitap Teknolojisi ile buluştu.ANKARA (İGFA) - Kültür Bakanlığı İl Halk Kütüphanelerini Akıllı Kitap Teknolojisi ile Buluşturdu!

Akıllı Kitap Teknolojisi ile tüm akıllı cihazlar ve VR gözlükleri kullanan okurlar, yazarları yakından görüyor, onlara sesli ve yazılı olarak soru sorarak yapay zeka ile cevap alabiliyorlar. Akıllı Kitaplarda yer alan eğitimler, resim galerisi sayesinde kütüphaneler son teknolojiyi okurlar ile buluşturuyor.

Dünya’da ilk kez yerli yazılımcı ve yayıncılar tarafından geliştirilen Akıllı Kitap Teknolojisi sayesinde artık okurlar, il halk kütüphanelerinden aldıkları referans kodları ve her kütüphanede yer alan ayaklı pano ile qr kod sayesinde dijital üyelik oluşturabiliyor ve yazarları yakından görerek, onlarla konuşabiliyor, kitaplarını okuyup, isterlerse sesli olarak dinleyebiliyorlar. Ayrıca bu sayede okurlar; yazarların, hayatlarına dair nesneleri, yapıları ve anları 3 boyutlu olarak sanal gerçeklik ortamında deneyimleyebiliyorlar. Sistem sayesinde kullanıcılar isterlerse burada özel hocalar tarafından hazırlanan eğitimleri izleyebiliyor ve resim galerisi sayesinde dünyaca meşhur birçok resmi yapay zeka sayesinde o resimlerin içerisindeymiş gibi gerçekçi bir şekilde deneyimleyebiliyorlar.

Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı il halk kütüphaneleri ve Rami Kütüphanesinde kullanılan sistem kısa sürede büyük beğeni topladı.

Setyay Bilişim Firmasının kurucusu Mehmet Gaygusuz; şu anda VR gözlüklerde ve Metaverse ortamında kitap okunabilen, yazarları görebildiğiniz, çeşitli eğitimler aldığınız ve bunu sanatla birleştirebildiğiniz bir uygulama Amerika veya İngiltere’de bulunmadığını belirterek, "Şu anda yapay zeka ile modellenmiş yazar ve sanatçı sayımızı kısa süre içerisinde 1.000 yapabilmek hedefimiz ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Dünya ve Türkiye tarihini etkileyen pek çok ismi kısa süre içerisinde Akıllı Kitap Teknolojisinde görüp, onlarla konuşabileceğiz. Şu anda illerimizi ziyaret ediyor ve kütüphanecilerimize gerekli eğitimleri veriyoruz. Ne yazık ki ülkemizde meydana gelen deprem nedeni ile bazı hasar gören il halk kütüphanelerimize teknolojimizi ulaştıramadık. Ancak amacımız kısa sürede bakanlığımızında desteği ile tüm illeri teknolojimiz ile buluşturmak. Eğer ülkemizde projemiz başarılı olursa hedefimiz tüm dünya kütüphanelerini Akıllı Kitap Teknolojisi ile buluşturarak bu alanda ülkemizin bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak ve Türkiye'yi metaverse dünyasında başarılı bir şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.