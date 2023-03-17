Halk Ozanı Şair Abdurrahman Delen’in ‘Siyaset Zamanı Değil Şimdi’ şiiri sosyal medyada gündem oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Halk Ozanı Abdurrahman Delen, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim dolayısıyla ‘Asrın Felaketi’ olan depremi unutan siyasetçilere dikkat çekmek amacıyla yazdığı, ‘Siyaset Zamanı Değil Şimdi’ şiiri Türkiye’nin gündemine oturdu.

Türk Halk Müziği’nin sevilen şairi Abdurrahman Delen, bu kez de depremle ilgili şiir yazdı.

Yazdığı şiirde depremi siyasete alet eden siyasetçileri hedef aldı.

‘Siyaset zamanı değil şimdi’ diyerek milyonlarca depremzedenin sesi oldu.

Abdurrahman Delen yazdığı şiir...

Susun beyler yeter artık

Siyaset zamanı değil

Milletçe sizlerden bıktık

Siyaset zamanı değil

Yitirdik binlerce canı

Matemde yurdun dört yanı

Şimdi kardeşlik zamanı

Siyaset zamanı değil

Canlar ayazda üşüyor

Çoğu toprağa düşüyor

Herkes yardıma koşuyor

Siyaset zamanı değil

Koltuktur sizin derdiniz

Sinirleri çok gerdiniz

Halka sıkıntı verdiniz

Siyaset zamanı değil