Bingöllü Ünlü Türk halk ozanı şarkıcısı Abdurrahman Delen, "Şairin Dilinden" adlı ilk kitabını yazdı ve kitaptan elde edilecek geliri 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenenlere bağışlamaya karar verdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Türkiye’de 10 ili etkileyen deprem birçok insanı evsiz ve desteğe muhtaç bıraktı. Müzik ve türküler dünyasında samimi yorumları ve etkileyici sesiyle tanınan Abdurrahman Delen, ilk kitabını bu sıralarda tamamladı. Ancak depremzedelerin yaşadıkları zorluklara tanık olduktan sonra kitabından elde ettiği geliri onlara destek olmak için bağışlamaya karar verdi.

Halk ozanı Delen, küçük katkısının depremden etkilenenlere yardım etmesini umduğunu belirtti.

Şairin dilinden depremzedelere yapılan bağışlarla desteklenen bir sosyal sorumluluk projesi olarak anlamlı bir anlam taşıyor.

Kitap, müzikseverler, Delen hayranları ve deprem yardımına katkıda bulunmak isteyen herkes tarafından desteklenebilir.