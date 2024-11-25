Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Flash Haber TV'nin Halk TV bünyesine katıldığını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttükleri Halk TV ailesine yeni bir kanalın katıldığını açıkladı.

Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik. Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır" dedi.

https://twitter.com/cafermahiroglu/status/1860938019173187862

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ÖZEL TELEVİZYON KANALI OLARAK BURSA'DA KURULMUŞTU

Flash Haber TV, eski adıyla Flash TV, 15 Ocak 1992 tarihinde Bursa'da kurulan Türkiye'nin 2. özel televizyon kanalıdır.

27 yıl boyunca devam eden yayınlarına 1 Mart 2019 tarihinde ara vermiştir. Kanal 30 Eylül 2021 tarihinde test yayınlarına yeniden başlayarak bu tarihte yeniden kurulmuştur

Müzik ve eğlence kanalı olarak kurulan Flash TV, 2021 yılında format ve logo değiştirerek haber kanalları listesine katıldı. Flash TV, 2022 yılında 1 ay süre ile kayyum tarafından yönetildi. Mehmet Emin Göktuğ ve Ömer Ziya Göktuğ, Flash TV'nin yarı yarıya aynı oranda hissedarı, yönetim kurulu üyeleri ve sahipleriydiler. 19 Ocak 2022 tarihinde Ömer Ziya Göktuğ ölümünden sonra kanala 16 Mart 2022'de kayyum atanmıştır. 15 Nisan 2022 tarihinde lisans hakları sona eren Flash TV tamamen kapanarak adını Flash Haber olarak değiştirmiştir.

Ölen Ömer Ziya Göktuğ'un kızları Eser Göktuğ Okan ve Özge Göktuğ Güleç, Flash Haber'in kurucusu olmuştur. Bunun üzerine kanalın hissedarı Mehmet Emin Göktuğ, "Kayyum yönetimindeki Flash TV yayınını sona erdirirken, marka hakkına da tecavüz niteliğindeki isimler; aynı frekanstan, başka bir şirketin yayınının yapılması daha önce şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiş Flash TV'ye yapılan saldırının yeni bir halkasıdır" sözlerine yer veren bir basın açıklaması yapmıştır