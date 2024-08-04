Halkbankası ile ilgili bankanın zarar ettiğine yönelik iddialar üzerine bankadan açıklama geldi. Halkbankası, mali tablolaların düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı ve faaliyetleri dolayısıyla zarar etmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Halkbankası'nın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı görüldüğü, bankanın mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı belirtilerek, bankanın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerde Halkbankası'nın her dönem net kar elde ettiği açık şekilde görüldüğü belirtilen açıklamada, "Yıllardır KOBİ’lerin, esnaf ve sanatkârın lider Bankası olarak faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yapmış olduğu gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında; toplam TL bilanço büyüklüğünde 3., toplam TL krediler büyüklüğünde ise 2. sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6. sırada yer almaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi, Bankamız da ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.