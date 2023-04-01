Çok sayıda partinin ise seçim öncesinde eserle yakından ilgilendiği edinilen bilgiler arasında. Başarılı ses sanatçısı Emre Yokuş, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin barış içinde geçmesi temennisinde bulundu. Seçimlerin ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olarak Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Yokuş, art arda felaketler yaşanan günlerde Anadolu halkının gösterdiği kenetlenmenin dünyaya örnek olduğunu kaydetti. Halit Dervişoğlu’nun sözlerini yazdığı Davetname isimli eserin müziğini yapan Yokuş, yüreklere işleyen yorumuyla da sosyal medyada ses getirdi. Davetname’yi Anadolu halkına armağan ettiklerini belirten Yokuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kısıtlı imkanlarımızla büyük iş çıkarmaya çalışıyoruz her zaman. Halit abim ‘Davetname' dedi ve 25 kıtayı koydu önüme. Oturduk tarttık, biçtik; her kıtası çok önemli mesajlar veren bir eser. Ama biz bunu bestelemek için biraz eleme yapmak zorundaydık. Elemesi çok zor olsa da sonunda 10 kıtaya karar verebildik. Ve kolları sıvayıp işe koyulduk. Çok zorlu süreçler ve kısıtlı imkanlarla hayatımın önemli yerinde ve mesleğimde iz bırakacak bir besteye imza atmış oldum. Öyle ki çok zengin enstrumanlar ve dünya müziğine uyarlanmış bir tarzla Anadolu’yu birleştirmeye çalıştık. Ve sonunda halkımızdan aldığımız o muhteşem güzel tepkilerle başarılı olduğumuzu gördük. Kimi marş olsun dedi. Kimi tam da seçim müziği gibi olmuş, herkesi kapsıyor dedi. Herkes bir şey dedi ama kimse tek kelime olumsuz bir şey demedi. Bu bizi çok onurlandırdığı gibi mutlu da etti. Herkes Davetname'ye bir şey dedi de biz halkın şarkısı dedik.”

TASAVVUFUN VERDİĞİ AŞKLA

Eserin sözlerini yazan Halit Dervişoğlu ise Davetname hakkında şöyle konuştu: 7-8 yıl kadar önce bu güzel toprakların tüm renkleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam alanına dönüştürebileceğimiz bir vatan özlemi ile yazmıştım Davetname'yi.

Yüreğimin buharı idi belki 25 tane dörtlük.

Çünkü bizi yüzyıllardır kenetleyen, acıda, tasada, sevinçte bir arada tutan tasavvuf kültürümüz vardı: ‘Komşum açken ben tok yatmam’ ya da ‘Ben siftah ettim ama komşum henüz siftahsız, ondan satın alın’ diyen bir kültür. Unutturulan veya unuttuğumuz bu kültür tek kurtuluş yolumuzdu halbuki. Medeni insana ulaşılana kadar da tasavvuf kültürümüzün birleştirici, kucaklaştırıcı ve hoşgörü anlayışına ihtiyacımız devam edecek Anadolu'da. Eseri kaleme aldığım günlerde bir hayalim vardı; bu sözleri 7 bölgemizin müzik, enstrüman ve folkloru ile harmanlayıp Türkiye tanıtım klibi yapma düşüncesindeydim. Finansını bulamamıştım. Bu duygumu bahsettiğim müzisyen dostum Emre Yokuş ile 9-10 ay kadar önce kısıtlı imkanlarımız dahilinde on adet dörtlük ile kısmen olsun başarabildik. Umarım ve dilerim ki bu davete herkes icab eder.”

ESER PARTİLERİN DE MERCEĞİNDE

Eser siyasi partilerin de ilgisini çekmiş durumda. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un daveti üzerine CHP Genel Merkezi’ne giden söz yazarı Halit Dervişoğlu, eserle ilgili Torun’a bilgi verdiğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’nun da eseri çok beğendiği edinilen bilgiler arasında. AK Parti Diyarbakır İl Temsilciliği de Davetname ile yakından ilgileniyor.

İŞTE SÖZLER

Sözü Halit Dervişoğlu’na,

müziği Emre Yokuş’a ait olan Davetname isimli eserin sözler şöyle:

“Baldır tadı bu yemeğin

Helalidir ol emeğin.

Duyduk duymadık demeyin

Duyan gelsin bu sofraya

Ağasına, paşasına

Yol vermeden maşasına

Bu insanlık yasasına

Uyan gelsin bu sofraya.

Savaş vahşettir demeli

Aydınlığa ver cemali

Gazi Mustafa Kemal'i

Saran gelsin bu sofraya.

Sahip olanlar iline

Hem iline hem diline

Hacı Bektaş'ın yoluna

Eren gelsin bu sofraya.

Öteleri berileri

Ölüleri dirileri

Ademden de gerileri

Gören gelsin bu sofraya.

Dışlamadan İsevi'yi

Boşlamadan Musevi'yi

Hoca Ahmet Yesevi'yi

Soran gelsin bu sofraya.

Açsın dosta can yerini

Yere gömsün hançerini

Beynindeki zincirini

Kıran gelsin bu sofraya.

Duymadım diyen kalsa da

Geç kalanlar çok olsa da

Yer var hala bu sofrada

Yaren gelsin bu sofraya.

Ben de geldim özüm ile

Kurdum kuşum kuzum ile

Kürt'üm Gürcü'm Laz'ım ile

Çerkes, gelsin bu sofraya

Kültürümüz tek farkımız

Dönsün devran da çarkımız

Söylenecek bu şarkımız

Herkes gelsin bu sofraya..