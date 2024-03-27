İklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalığı artırmak ve gelecek nesiller için hayati önem taşıyan iklim eylemlerini başlatmayı teşvik etmek amacıyla 45 halkla ilişkiler ajansı ve sektör kuruluşu bir araya geldi. İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) aktivasyon partneri olarak kampanyanın Türkiye ayağını yürüttü.ANKARA (İGFA) - Halkla İlişkiler sektör kuruluşları 'İklim Kriziyle Mücadele' için dünya çapında bir iletişim kampanyasına imza attı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) "Hava Durumu Çocukları" kampanyası, Uluslararası İletişim Danışmanlığı Örgütü (ICCO) üyelerinin işbirliği ile 21 Mart'ta başlatıldı. Kampanya şu ana kadar 80'den fazla ülkede duyuruldu.

Türkiye'den Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği’nin (İDA) küresel ortakları arasında yer aldığı kampanyada, dünyanın dört bir yanından çocuklar yerel ve ulusal televizyon kanallarında hava durumu bültenlerini sunarak dünyanın geleceğine dair ürkütücü tahminlerini paylaşıyor. Çocuklar izleyicileri, artan sıcaklıkların birkaç on yıl içinde insanlara ve küresel ekonomiye getireceği ve dünyadaki çocukların %94'ünden fazlasına etki edeceği öngörülen yıkıcı riskler konusunda uyarıyor. Activista yaratıcı ajansının fikri olan kampanya ile yetişkinler, çocukların yararına olacak şekilde hayatlarındaki alışkanlıklarını değiştirme sözü vermeye teşvik ediliyor.

ICCO, Kasım ayında duyurduğu UNDP ortaklığı kapsamında Hava Durumu Çocukları iletişim kampanyasını yürütecek gönüllü üyeleriyle İklim İletişim Görev Gücü (CCT) ‘nü kurdu. Kampanyanın iletişim faaliyetleri için gönüllü destek çağrısına ABD ve Kanada, Avustralya, İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç, Finlandiya, İtalya, İspanya, Portekiz, Çekya, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Macaristan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Çin ve Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Singapur, Tayland, Vietnam, Filipinler, Nijerya, Kenya, Güney Afrika, Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkeler yanıt verdi.

UNDP Kreatif Direktörü ve İklim İletişimi Çalışma Grubu Eş Başkanı Boaz Paldi, iletişimin, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rolü olduğunu bildiklerini belirterek, "Hava Durumu Çocukları kampanyası sektörün gücünü gösterdi. ICCO üyelerinin kampanyaya verdiği desteğin büyüklüğü beni çok şaşırttı. Pek çok farklı kuruluştan, ülkeden, kültürden ve dilden insanın katkıda bulunma çabası ilham vericiydi. Bu şimdiye kadarki en büyük iklim kampanyası ve Hava Durumu Çocukları’nın kalbindeki çocukların geleceği için büyük umutlar veriyor" dedi.

İDA Yönetim Kurulu Başkanı Özge Uzun ise, iklim değişikliği ile mücadelede hem bireysel hem de şirketler olarak yapabileceklerimiz damla damla büyüyecek ve çocuklarımızın geleceğine umut serpeceğini söyledi.