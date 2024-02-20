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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi ilçe Başkanlığı görevi yapan Haluk Filizli bağımsız il genel meclis üyesi adayı olduğunu açıkladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 2014 – 2019 Yılları arasında MHP’den Pazaryeri İl Genel Meclis Üyesi olan ayrıca 4 yıl MHP İlçe başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Haluk Filizli 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Bağımsız olarak seçimlere katılacağını ve Bozüyük Adliyesinde bulunan Pazaryeri İlçe Seçim Kuruluna İl Genel Meclis Üyeli başvuru evraklarını teslim ettiğini belirtti.