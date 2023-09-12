Uzunköprü’de Haluk Levent konserinde on binler tek yürek oldu ve Ergene Nehri için şarkı söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediyesi’nin düzenlediği şehrin en büyük organizasyonu olan Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali’nde gerçekleşen bir hadise herkesin aklına kazındı.

9 Eylül gecesi Haluk Levent konserinde Uzunköprü Belediye Başkanı ve aynı zamanda Trakya’nın tek kadın Belediye Başkanı Özlem Becan’ın Ergene kirliliği ve bunun yarattığı doğa katliamı üzerine yaptığı konuşmanın ardından Haluk Levent Uzunköprü halkı ile birlikte Ergene için doğaçlama bir şarkı yaptı.

O gece Tarihi Uzunköprü Festivali’nde bulunan herkes Ergene nehri için büyük bir koro oldu ve hep bir ağızdan söyledi.

Çevre konusundaki hassasiyeti ile bilinen ve Ergene kirliliğinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili durmaksızın kamuoyu oluşturma çabalarına devam eden Başkan Becan konuşmasında şunları kaydetti:

“Özlem Başkan Uzunköprü’nün en büyük derdi ne? Size nasıl yardım edebilirim diye sorarsanız. Ergene kirliliği… Biliyorsunuz. Bizim için çok önemli. Yanı başımızda zehir akıyor, insanımızı hasta ediyor. O nedenle bizim festivalimizin teması Tarihi Taş Köprümüz ama bir daha ki festivale kadar sürecek ayrı bir tema daha belirledik. Bir etkinlik takvimi belirledik. Ergene kirliliğine her organizasyonda değiniyoruz ama bu sene hususi olarak daha fazla değineceğiz. Ergene hayat aksın diye, tıpkı daha önceki gibi… Bu konuda elimizden geleni yapacağız.”