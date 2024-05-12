Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kadın Destek Merkezlerinde eğitim alan kadın kursiyerlerin hazırladığı el işi ürünler, Anneler Günü dolayısıyla sergilendi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Kadın Destek Merkezleri tarafından Rabia Meydanında Anneler Günü temalı kermes açıldı.

Kermeste; el işi ürünlerden yöresel yemeklere kadar birçok çeşit bulunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hamarat Eller kermesinde vatandaşlar anneler günü hediyesi için uygun fiyatlarla ürün alma imkânı buldu.

Kadın Destek Merkezleri kursiyer ve eğitmenleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarıyla Hamarat Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla hazırlanan ürünleri anneler günü nedeniyle ucuz bir fiyatla satışa sunduklarını söyledi.

“Hamarat Eller Annelerimiz İçin İş Başında” sloganıyla açılan kermes, pazar gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.