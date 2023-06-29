Aşırı sıcak ve nemli havalarda hamilelik hem kadınları hem de doğacak bebekleri zorluyor.İSTANBUL (İGFA) - Sıcakların olumsuz etkilerinden korunarak konforlu ve sorunsuz bir yaz hamileliği geçirmek için bazı hususlara dikkat etmenin faydalı olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meltem Çam, “Yaz dönemine denk gelen hamilelik süreci bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Özellikle su ve mineral kaybının yüksek olduğu sıcak günlerde sıvı alımı, hafif beslenme tarzı ve uygun saatlerde egzersiz önemli” açıklamasında bulundu.

Yaz aylarında aşırı sıcak havalar hamileliği zorlaştıran önemli faktörlerden biri. Eğer hamile kadının vücut ısısı 38.5-39 derece olursa sıcak çarpması ve dehidratasyon yani susuz kalma gibi durumların ortaya çıkabildiğini hatırlatan Dr. Meltem Çam, “Sıvı kaybı, ‘Braxton Hicks’ denilen kasılmaların da nedeni. Bu yüzden özenli ve bilinçli bir yaz hamileliğiyle sıcağın olumsuz etkilerinden hem hamilelerin hem de doğacak bebeklerin korunması önemli” dedi.