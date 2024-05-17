Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, meclis toplantısında gündeme getirilen Batı Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi Projesi hakkında konuştu. Kayapa’da düşünülen yerin doğru olmadığını söyleyen Başkan Bozbey, “Çalışmalarımızı bilimsel veriler ışığında yürüteceğiz. Hiç merak etmeyin. Hamitler'i tamamen yeşil bir görüntüye kavuşturacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı Meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlığında yapıldı. Şehrin batı bölgesinde daha önceki yönetim tarafından planlanan Katı Atık Entegre Tesisi Projesi hakkındaki bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, tesisin yerinin doğru olmadığını söyledi. Geçmiş dönemde akademik odaların da konuyu yargıda taşıdığını ancak sürecin devam ettirildiğini belirten Başkan Bozbey, “Raporu hazırlayan hocalarımızla da görüştüm. Aslında Kayapa'daki bölgenin aksine başka bir bölgenin önerildiğini dile getirdiler. Fakat ısrar sonucu Kayapa'da karar kılındığını ifade ettiler. Göreve geldiğimizde konuyla ilgili görevlendirmeleri yapıp hocalarımızla tekrar konuştuk. Yerin doğru olmayacağını yinelediler. Hemen çalışmalara başladık ve belirlenen bölgede olamayacağına kararına vardık. Projeye o bölgedeki köylülerimiz ve mahalle halkı da karşı çıktı. Hamitler'deki depolama alanının konutlar tarafında kalan kısmının da üzeri kapatıldı. Hiç merak etmeyin. Hamitler'i tamamen yeşil bir görüntüye kavuşturacağız. Bilimsel verilere riayet etmeliyiz. Çalışmalarımızı bilimsel veriler ışığında yürüteceğiz" dedi.

Mecliste ayrıca, görevi başında vefat eden tüm Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve BUSKİ personellerinin, yakınları tarafından talep edilmesi halinde defin yerinin ücretsiz temin edilmesi önerisi oybirliği ile kabul edildi.