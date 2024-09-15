Dogyydown Köpek Eğitim Akademisi Kurucusu Hasan Saratlı, köpeklerin patlayıcı madde tespiti konusunda üst düzey bir eğitim programı geliştirdiklerini açıkladı. Saratlı, akademide verilen "Patlayıcı Madde Arama Eğitimi" sayesinde köpeklerin, patlayıcı maddeleri güvenli bir şekilde tespit etmeleri için özel olarak yetiştirildiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Hayat kurtaran burunlar Ankara’da eğitiliyor.

Bomba uzmanı ve uzman köpek eğitmeni, Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer Madde CBRN Uzmanı olan Hasan Saratlı’nın açıkladığı eğitim programı, köpeklerin olağanüstü koku alma yeteneklerine dayanıyor. Eğitim sürecinde köpekler, patlayıcı maddelerin karakteristik kokularını tanımak ve bu maddelerin gizlenebileceği yerleri tespit etmek için özel olarak hazırlanıyor. Eğitimlerde kullanılan simülasyon materyalleri, köpeklere patlayıcı maddeleri tanıtıyor ve onların bu maddeleri bulma becerilerini geliştiriyor.

Program, köpeklerin yalnızca patlayıcı maddeleri bulmasını değil, aynı zamanda güvenlik açısından kritik bölgelerde nasıl arama yapacaklarını da öğretiyor. Havalimanları, toplu taşıma merkezleri, sosyal etkinlikler, uluslar arası spor yarışmaları, alışveriş merkezleri gibi yüksek riskli ortamlarda görev yapan bu köpekler, insanların güvenliğini sağlama konusunda büyük bir rol oynuyor.

PSİKOLOJİK DESTEK VE SAĞLIK ÖNCELİĞİ ÖNEMLİ

Hasan Saratlı, eğitim programının yalnızca köpeklerin fiziksel becerilerine değil, aynı zamanda psikolojik sağlıklarına da odaklandığını vurguladı. Akademideki eğitmenler, köpeklerin eğitim sürecinde mutlu ve motive olmalarını sağlamak için ödül teknikleri kullanıyor. Bu sayede köpekler, görevlerini yerine getirirken aynı zamanda keyifli bir eğitim süreci geçiriyorlar.

Saratlı, patlayıcı madde tespiti yapan köpeklerin, insanların güvenliğini sağlamadaki kritik rolüne dikkat çekerek, eğitimli köpeklerin havaalanları, limanlar, kamu binaları ve toplu taşıma merkezleri gibi alanlarda önemli bir güvenlik unsuru olduğunu belirtti. Eğitimli köpeklerin hızlı ve etkili tespiti sayesinde olası tehditlerin bertaraf edilmesinde kilit bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

HANGİ KÖPEK IRKLARINDAN PATLAYICI MADDE UZMANI ÇIKIYOR?

Alman Çoban Köpeği, Belçika Çoban Köpeği, Hollanda Çoban Köpeği (Dutch), Springer Spaniel ve Labrador Retriever gibi köpek ırkları, patlayıcı madde uzmanı olabiliyor. Bunlara ek olarak, Cocker Spaniel, Beagle ve Belçika Malinois gibi ırklar da üstün koku alma yetenekleri, zeka seviyeleri ve çalışma isteklilikleri sayesinde patlayıcı madde tespiti konusunda başarıyla eğitilebiliyor. Bu ırklar, kritik güvenlik noktalarında patlayıcı maddeleri hızlı ve güvenli bir şekilde tespit edebilecek kapasiteye sahipler.