İmza attığı etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un çekim merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi bu kapsamda klasik otomobil tutkunlarını Harem meydanında buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Bir döneme damga vuran klasik otomobiller Üsküdar Harem Meydanı’nda bir araya geldi.

İstanbul’un dört bir yanından klasik otomobiller ve otomobil tutkunları öğle saatlerinde Harem’de buluştu.

Etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de direksiyon başına geçerek klasik otomobil kullandı. Vatandaşlar çocukları ile birlikte klasik otomobillere yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Türkmen, Üsküdar Harem’de çok özel bir günü yaşadıklarını belirterek, "Zannediyorum bu güne kadar böyle bir böyle bir organizasyon olmadı. Klasik otomobiller, klasik Mercedes’ler hepimizin hülyasını, hayalini süsleyen Mercedes’ler. Tabi bunların her biri ayrı bir değer, ayrı bir tarih, ayrı bir hatıra. Burada birçok klasik otomobil modelleri bulunuyor. Her biri dönemini, tarihini yansıtan birer hazine aslında.. Adeta bu bir yaza veda buluşması. Sağ olsunlar klasik otomobil tutkunu arkadaşlarımızla birlikte Üsküdar Belediyemiz burada haremde bir etkinlik yapalım istedik. Burada Türkiye’nin ve İstanbul’un dört bir köşesinden dostlarımız var. Dolayısıyla İstanbul’da Harem’de bir tarihi yaşatıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra meydanda toplanan klasik otomobiller konvoy halinde Üsküdar’ın cadde ve sokaklarında tur attı.

Üsküdar meydanına nostaljik bir tur gerçekleştiren klasik otomobil sürücüleri daha sonra yeniden Harem’e geri döndü.

Etkinliğe çocukları ile birlikte katılan ziyaretçiler klasik otomobillerin direksiyonuna geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.