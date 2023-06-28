Fatih Belediyesi, yaz aylarında farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Yedikule Hisarı'nda bir açık hava sineması etkinliği düzenlendi ve Harry Potter serisinin ilk filmi Felsefe Taşı izlendi.İSTANBUL (İGFA) - Fatih Belediyesi tarafından organize edilen açık hava sineması etkinliği, Yedikule Hisarı'nın muhteşem atmosferinde gerçekleşti. Katılımcılar, kendilerine ayrılan alanda rahatça yerlerini alarak keyifli bir film deneyimi yaşadılar. Etkinliğe gelenler, Hisar'ın tarihi dokusuyla büyülenirken, Harry Potter'ın maceralarını büyük bir heyecanla izlediler. Özellikle çocuklar, büyülü dünyaya ait sahneleri izlemekten büyük keyif aldılar.