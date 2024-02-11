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Cumhur İttifakı MHP Kahramanmaraş Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - MHP Ekinözü İlçe Başkanı İsrafil Biçer, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Mesut Çiçek ve beraberindeki heyetle ziyaretlere ve programlara devam eden Harun Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Alişar Mahallesi ve Gaziler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı Ekinözü Belediye Başkan adayı Harun Şahin, “Ekinözü’nde sıkmadığımız el, misafir olmadığımız hane kalmayacak” dedi.

Ekinözü’nde vatandaşlar tarafından Cumhur İttifakı'na büyük teveccüh olduğunun altını çizen Harun Şahin, “İlçe Başkanlarımızla birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gittiğimiz mahallelerimizde vatandaşlarımızın Cumhur İttifakı'na teveccühü yüksek. İnşallah 31 Mart'ta bu teveccühü zaferle sonuçlandırarak, hemşehrilerimize hizmet yolunda gece gündüz çalışacağız. Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhur İttifakı'nın başta Ekinözü’müz olmak üzere, tüm Türkiye’de seçimlerden tarihi zaferle çıkacağından şüphemiz yoktur" diye konuştu.