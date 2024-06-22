Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezinde çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerle spora her zaman destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova’da bulunan ve TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezi binasında kompozit cephe imalatlarını sürdürüyor

CEPHE İMALATI

Kocaeli’nin farklı noktalarında hizmete açtığı merkezlerle gençlere konforlu ve güvenli ortamlarda ders çalışma imkânı sunan Büyükşehir, Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde de birçok hizmeti gençlerin ayağına getirecek projesinde çalışmalara devam ediyor. TFF eski Başkanı merhum Hasan Doğan’ın adını taşıyan gençlik merkezi binasında çalışmalar sürüyor.

GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Gençler için önemli bir merkez olacak binanın kompozit cephe çalışmasına devam ediliyor. Yapının iç kısmında ise elektrik kablo çekim çalışmaları sürüyor. Binanın birinci katında fitness salonu, soyunma odası, lavabolar, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 757 metrekareden oluşan 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı ve ofis, 365 metrekare olarak planlanan çatı katında ise kütüphane, depo ve ofis yer alıyor.