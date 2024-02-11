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Dr.Sadık Ahmet filmini izlemek üzere Keşan’a gelen Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e özel açıklamalarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dr. Sadık Ahmet’ in Batı Trakya Türk azınlığının sembol isimlerinden mücadelenin kahramanlarından, büyük dava adamı lideri olduğunu belirten Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, İGFA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Keşan'a Dr. Sadık Ahmet filmini izlemek için gelen Genel Başkan Hasan Küçük, O'nun hayatından kesitlerin sunulduğu, mücadelesi anlatan gerçekten gerek sinemasal anlamda başarılı bir film izlediğini belirterek, "İlk Gala’da izlediğimde de aynı kanata ulaşmıştım. Gerek sanatçı kadrosu, gerek yapımcısı gerek film tekniğiyle mükemmel bir film. Bu filmi Keşan'da tekrar izlemekten büyük onur duyduk" dedi.

"DERNEĞİMİZ 1946 YILINDAN TÜRK AZINLIK İÇİN MÜCADELE VERİYOR"

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 1946 yılında kurulmuş, kamu yararına dernek statüsünde çalışan bir dernek olduğunu da belirterek, "12 şube, 7 temsilcilik, 2 spor kulübü, 2 vakfı ile tek çatı altında Türkiye’de Batı Trakya Türk azınlığının hak arama mücadelesinde mücadele veren bir dernek, gerek gençler, gerek bayanlara yönelik çalışmalarımızla beraber, Türkiye’de yaşayan Batı Trakyalı Türk azınlığının sorunlarının çözüm noktasında, çözüm üretme noktasında projeler üretmekteyiz. Türkiye’de 20 bin civarında üyemiz bulunuyor" dedi.

"YUNANİSTAN’A GİRİŞ YASAĞIM BENİM ŞEREF MADALYAMDIR"

Küçük, Demir’in kendisine yönelttiği “Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak, Yunanistan’a giriş yasağı bulunan bir başkansınız bu konudaki son durum nedir?” şeklindeki soruyu ise şöyle cevapladı:

“Öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz göreve gelirken sadece elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyarak göreve geldik. Bu hak arama mücadelesinde elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Birlik beraberlik için mücadele edeceğimizi söyledik. Hakkımda verilmiş bir Yunanistan’a giriş yasağı kararı olduğunu turistik bir seyahat esnasında öğrendim. Köyüme giderken bu kararı öğrendim. Evet bu üzücü bir durumdu ama, Yunanistan’a giriş yasağı kararı için doğru yolda olduğumuzun nişanesi, bizim için şeref madalyasıdır tabirini kullanıyorum ben. İnşallah ilerleyen süreçte bu karar kalkacaktır diye düşünüyorum. İki toplumun birleşmesi noktasında köprü durumunda olan bir derneğin genel başkanına koyulan yasağa açıkçası çok anlam veremiyorum. İnşallah kısa bir süre içerisinde çözülür diye düşünüyorum. Bu konuda hukuki bir süreç başlatmadık. Israrlarımıza rağmen giriş yasağımız ile ilgili bir sonuca ulaşamadık. Bunun için de hukuki bir süreç başlatmadım.”

"DÜN VARDIK BUGÜN VARIZ YARIN DA TÜRK OLARAK VAR OLACAĞIZ"

Gerek Batı Trakya'da yaşayan, gerekse Türkiye’de yaşayan Batı Trakyalılara vermek istediği mesajı da özetleyen Küçük, "Batı Trakya Türk azınlığının Türk kimliğinin asimile politikalarına karşı Yunanistan’a karşı söyleyeceğim bir laf var. Bizim Türk kimliğimizi Yunanistan vermedi, biz Yunanistan’ın istekleri doğrultusunda Türk kimliğimizi kazanmadık. Biz Türk doğduk, Türk yaşıyoruz, Yunan vatandaşı Türkleri olarak Batı Trakya’da da yaşamaya devam edeceğiz. Dün vardık, bugün varız, yarın da Türk olarak var olacağız. Batı Trakya bizim vatanımız, vazgeçilmez sevdamız. Bize bu fırsatı veren İGFA'ya ve size teşekkür ederim" diye konuştu.