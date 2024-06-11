DSP Keşan İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu, hükümetin uyguladığı politikalar ile emekli, esnaf, çiftçi zor durumda olduğunu dile getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Nalbantoğlu, Esnafın ödediği faiz yükümlülükleri iki katına çıkartılmış ve esnafın zor durumda bırakıldığını belirterek “Hükümet esnafın boğazını sıkarak ekonomiyi düzlüğe çıkarmayı hayal etmektedir. Hükümet, yeni vergi düzenlemeleri, esnafa karşı aldığı önlemler, emekliyi ve asgari ücretliyi aldığı abluka ile desteklemesi gereken kesimleri yine karşısına alarak yanlışlarının maliyetini o maliyeti kaldıramayacaklara yüklemek istemektedir. Görülmektedir ki hükümet esnafımızın çilesini umursamıyor, onların alın terini yok sayıyor!”

Emeklilerimiz 10 bin TL maaşla nasıl geçineceğine de vurgu yapan Nalbantoğlu, “Bu maaşla emeklilerimiz ne yapacak. Emekliler çok zorlu koşullarda yaşıyor, gerçekten asgari ücretin de altına düşmüş durumdalar ve bu şartlarda yaşamaları mümkün değil. Cumhurbaşkanı’na da soruyorum, tüm topluma da soruyorum; 10 bin TL ile bu dönemde geçim olabilir mi arkadaşlar. Yapılan son zam ile bizim umudumuz yüzde 50-60 civarında bir zam olması yönündeydi. Maalesef emekliye verilen zam oranı yüzde 37,57’yi geçmedi. Emeklilerin mağdur olduğunu herkes biliyor. Maaşları düşük. Emeklilerin maaşı 10 bin 300 liraya denk geliyor. Bu maaşla insanlar nasıl idare edecek, nasıl geçinecek, nasıl ev kirasını verecek? En ucuz ev kirası 8-10 bin TL’den başlıyor. Artık emeklilerin yaşama şansı yok”

Avrupa’daki devlet desteklerinden bahseden Nalbantoğlu,açıklamasını şöyle tamamladı: “Avrupa’da, devlet üreticisine yüzde 75 süspansiyonla destek veriyor. Tarımsız bir dünya olmaz. Ekonominin ucuz olması için çiftçinin üretmesi gerekiyor. Her geçen gün artan fide, tohum, ilaç, gübre ve mazot fiyatları üreticiyi zorluyor. Piyasadaki artış dengesinin sağlanması gerekiyor. Buna da devletin güçlü bir politika üretmesi lazım. Gençler tarımla uğraşmak istemiyor, böyle devam ederse ortada çiftçi kalmayacak. Bugün 10.87 TL maliyeti olan buğdaya 10 TL ve destekleme ,ile 11 TL 25 kuruş taban fiyat verildi. Bu fiyat maliyeti bile karşılamıyor. Çiftçiye adet tarım yapmaktan vazgeçin mesajı veriliyor.”