DSP Keşan İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu, açıklanan buğday taban fiyatının 10.87 olarak açıklanan üretim maliyetinin altında olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Nalbantoğlu, açıklamasında şunları söyledi. “İktidar artık çiftçiye üretim yapmayın diyecek şekilde davranıyor. Ekmeklik buğday için Kilogram başına 9.25 TL, arpa içinde 7.25 TL fiyat verilmesi kabul edilemez. Verdikleri taban fiyatı üretim maliyetinin altında bir fiyat, ayrıca destekleme bedelleri de 2025 yılında çiftçiye verilecek. Açıklanan fiyat kabul edilemez çiftçinin emeği hakkı göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir. Buğday fiyatının en az 15 TL olması gerekiyor. Aksi takdirde çoğu emekçi çiftçilerimizde mağduriyet yaşanır, gübreye ilaç a mazot a zam yapıyorlar. Fakat çiftçinin malının fiyatı yıldan yıla çok az bir artış gösteriyor. Bu asla kabul edilemez, bir an önce önlem alınmalıdır, ilerleyen yıllarda kriz büyüyecek ve çiftçimiz üretim yapamayacak hale gelecektir. Acaba iktidar bu tür davranışlarla Türk çiftçisini bitirip bizi tamamen dışarıdan gelecek ürünlere mi teslim edecek.” şeklinde konuştu.

Kaynak: igf