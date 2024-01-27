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Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa’da çarşı esnafının yaşadığı sorunu Meclis’e taşıyarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kira zam sınırlamasına uymadığına dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa’daki mülklerinde bulunan kiracılarına yılbaşından geçerli olmak üzere yüzde 150-200’lere varan artışlar yaptı. TÜİK verilerine göre 2023 Aralık ayında 12 aylık ortalama enflasyon oranı 53,86 olarak kayıtlara geçerken Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kira zam oranını emsalsiz şekilde artırması Meclis’e taşındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplanması talebiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Vakıflar’ın kuruluş amacının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu, sosyal dengelerin sağlanmasında tarih boyunca rol üstlendiğini hatırlatan Öztürk, “Devlet işyerlerine yapılacak kira zamlarına yüzde 53.86 sınırlama getirirken, bir kamu kuruluşu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa’daki mülklerindeki kiracılarına yılbaşından geçerli olmak üzere yüzde 150-200’lere varan artışlar yaptı.” dedi.

BU KARAR ENFLASYONLA MÜCADELEYE KARŞI BİR UYGULAMA

“Bursa’da Kapalı Çarşı, Uzun ve Açık Çarşı ve diğer hanlarda kiracılar yüksek orandaki artıştan büyük zarar gördü.” diyen Öztürk, diğer yandan hükümetin enflasyonla mücadelesine karşı tam tersi bir uygulama ile mülklerindeki kiracılara astronomik artışlar yapan Vakıflar’ın bu kararla hükümeti ve aldığı kararları umursamadığını söyledi.

MEHMET NURİ ESROY’UN CEVAPLANDIRMASI İSTENEN SORULAR

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Bursa’daki kiracılarına yüzde 150 ile yüzde 200 oranında zam yapmasının gerekçesi nedir?

Yüksek kira zammı enflasyonu da tetiklemeyecek mi? Zam oranı hükümetin enflasyonla mücadelesine aykırı değil midir?

İş yerlerine yüzde 53 kira sınırlaması getirilmişken; Vakıflar bu düzenlemeye neden uymamaktadır?