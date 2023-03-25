İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, milletvekilliği için adaylık başvurusunda bulunmayarak, sürpriz bir karara imza attı.

Yıllardır siyasette hizmet yapan Subaşı, son kararıyla adeta herkesi şoke etti. Başarılı çalışmalarına devam etmesi beklenen Subaşı, sürpriz bir karar alarak, milletvekilliği için başvuruda bulunmadı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Subaşı, uzun yıllardır siyasette değişik görevlerde bulunduğunu anımsattı.

Artık yeni bir karar aldığını anlatan Subaşı, "Adaylık için başvuru yapmadım. Siyaseti bir kamu hizmeti ve sorumluluk saydım. 20'li yaşlarda AP yönetiminde, 30 ve 40'lı yaşlarda DYP'den Antalya Belediye ve Büyükşehir Belediye başkanlıkları, DP'de Genel Başkan Yardımcılığı, şimdilerde İYİ Parti milletvekilliği. 50 yıl siyaset. Artık yazmalıyım." açıklamasını yaptı.