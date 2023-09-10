İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen Teknoloji Eğitim Forumu (TEKEF), geleceğin liderleri gençleri bir araya getirdi. Ege Üniversitesi iş birliğiyle dünyanın dört bir yanından çaresiz hastaları Türkiye’ye getirerek tedavi ettiren Hoops World, bu iş birliği ile özellikle çocuk cerrahisine de odaklanacak.İZMİR (İGFA) - Teknoloji Eğitim Forumu, İzmir’in Ödemiş ilçesinde Dünya Koleji’nde gerçekleştirildi.

Geleceğin liderlerini bir araya getiren forumun ana sponsoru sağlık ve güzellik kompleksi Hoops World oldu. Hoops World Yönetim Kurulu Başkanı Afet Ayaz, forumun açılışında bir konuşma yaptı.

“2024’TE BİN HASTANIN YARALARINA MERHEM OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

Konuşmasına, “Ülkemizi geleceğe umutla taşıyacak parlak zihinlerle bir arada olmak gerçek bir gurur.” sözleri ile başlayan Afet Ayaz şöyle devam etti:

“Bir ülkenin geleceği gençleridir. O gelecek ümitle ve kararlılıkla desteklenmezse geleceğimizi kendi ellerimizle kaybetmiş oluruz. Ben gençlerin gücüne inanıyorum, gözlerinizdeki aleve bakınca içim titriyor.” İki kız kardeşi ile birlikte kurdukları Hoops World’ün hem güzellik kompleksi hem de Ege Üniversitesi iş birliği ile sağlık turizminde Türkiye’deki yetkili acente olduklarına işaret eden Afet Ayaz, “Hoops World olarak dünyanın her yerindeki çaresiz ve umutsuz hastalara Ege Üniversitesi iş birliğiyle çare oluyoruz. Bugüne dek ‘umutsuz vaka’ denilen birçok hastayı Ege Üniversitesi’nde tedavi ettirip, ülkesine yolladık. Emin olun onların gözlerindeki umudu görmek en büyük mutluluk".

“Bir numaralı gayem; dünyanın herhangi bir yerinde umutsuz tek bir hasta varsa onun yarasını sarabilmek” diyen Afet Ayaz, 2024 yılında bin hastanın yaralarına merhem olmayı hedeflediklerini belirtti. Özellikle çocuk cerrahisine odaklandıklarını anlatan Ayaz, sağlık turizminin Türkiye’nin en önemli kalkınma planlarından biri olduğuna dikkat çekerek konuşmasını, “Sevgili gençler; Afet Abla’nız olarak kapım her zaman sizlere açık.” ifadeleri ile tamamladı.

Teknoloji Eğitim Forumu; gençlerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, araştırmalarını, bilgilerini paylaşmaları ve öğrenmelerini sağlayan; bilimselliğe dayanan, öğretim ve gelişimi esas alan bir etkinlik olarak organize ediliyor. Forumda gençler, Türkiye'nin sorunlarına ve bu sorunlardan doğan krizlere özgün fikirleriyle çözüm üretmeye çalışıyor. Etkinlikte; gençlerin ekip çalışmasına uyum sağlaması, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, araştırmaya ve öğrenmeye teşvik edilmeleri, nitelikli tartışma yetilerinin geliştirilmesi, hak ve hürriyet bilincinin artırılması amaçlanıyor. Forum kapsamında eğitim, sağlık, kültür ve milli savunma komiteleri çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.