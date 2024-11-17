Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 afet konutunun yapımını tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor.

Günde ortalama bin 500 konutun tamamlandığı deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 binden fazla konutun teslim edilmesi planlanıyor.

Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da da 26 binden fazla konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi, yıl sonunda bu rakamın 44 binin üzerine çıkması hedefleniyor. 2025 yılı sonuna kadar ise Hatay’da 158 binden fazla konut ve iş yeri teslim edilecek.

TOKİ Başkanlığı Hatay’ın Antakya ilçesindeki Gülderen Mahallesi’nde sağlam temeller üzerine yeni bir kent kurdu. Gülderen’de 310 dönüm arazi üzerinde 2 bin 681 konutun yapımı tamamlandı. Konutların etap etap teslimi sürüyor. Devletin desteğiyle yaralarını sarmaya çalışan vatandaşlar yeni evlerine kavuşuyor.

BAKAN KURUM: ÇALIŞIYORUZ, ÜRETİYORUZ

Gülderen’e taşınan depremzede bir vatandaşın “Allah razı olsun, hiçbir şeyimiz eksik kalmadı” sözlerini alıntılayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından “Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan ‘Allah razı olsun’ duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel” mesajını paylaştı.

“Allah razı olsun, hiçbir şeyimiz eksik kalmadı.”Çalışıyoruz, üretiyoruz ve sonra milletimizin gönlünden kopan "Allah razı olsun" duasını duyuyoruz ya; işte bu her şeye bedel. ????Hatay Gülderen pic.twitter.com/A0uHbXiUqT— Murat KURUM (@murat_kurum) November 16, 2024