Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye ekipleri, Kisecik Mahallesi'nde çıkan yangına müdahalesini sürdürüyor.HATAY (İGFA) - Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi’nde nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Olay yerine hızlı bir şekilde gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve birçok kurum ekibi yangına müdahale etmeye başladı.

Havaların da sıcak olması nedeniyle kısa süre içerisinde ilerleyen yangından dolayı evlerden tahliye çalışmaları başlatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek ormanlık alanların zarar gördüğünü fakat herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.