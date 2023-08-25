Hatay’ın yeniden yapılanması için Ortak Akıl-Antakya Platformu’nun düzenlemiş olduğu çalıştay HBB Meclis Salonu’nda (Expo Alanı) gerçekleşti.HATAY (İGFA) - Hatay dâhil olmak üzere 11 ili etkileyen deprem sonrasında, Antakya’nın her açıdan yeniden canlanması için alanında uzman kişilerin oluşturduğu Ortak Akıl-Antakya Platformu, Antakya gibi geniş bir sit alanına sahip şehrin sorunları ele alınarak şehrin sosyal yapısı ve kültürel kimliğinin korunmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Arkeoloji ve Kültür Mirası Çalışma Grubu ile Sivil Toplum ve Kolektif Araştırma Çalışma Grubu’nun katkılarıyla 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen çalıştaylarda Antakya’nın depremde zarar gören kültürel mirasına ve bu mirasın geleceğine ilişkin sorunlar kamusal bir tartışma ortamında ele alındı.

Tarihî kent merkezinin geleceğine bütüncül bakış açısı ve yeniden yapım problemi, kent merkezinin geçmişi, deprem anı ve hemen sonrasına ait kentin hafızası ile birlikte tekil yapı ölçeğine yönelik yaklaşımların dört ana başlıkta ele alındığı çalıştayda uzmanlar tarafından önceden belirlenmiş olan sorular tartışıldı.

“ESKİ VE YENİNİN KENTSEL OLARAK BİRLİKTELİĞİNDEN GÜÇ ALINMALI”

Çalıştayın sonunda uzmanlar, Antakya için kaçınılmaz olan değişim kabul edilmeli, somut ve somut olmayan miras yeniden canlandırılmalı, kentin tarihî katmanları görünür hâle getirilmeli, toplumsal katılımlarla ve tam açık iletişimden beslenilmeli, eski ve yeninin kentsel olarak birlikteliğinden güç alınmalı ve çalışmalarda bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesi tavsiyelerinde bulundu.

Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Emre Arolat, Murat Tabanlıoğlu, Eda Yazkurt Pelenk, Şerif Süveydan, Emekli Büyükelçi Mithat Rende, Rahel Butros, Dr. Gülsün Tanyeli, Prof. Dr. Can Binan, Sevim Aslan, ve Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar gibi alanlarında uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı çalıştaya toplumun her kesiminde kişiler katılım sağladı.