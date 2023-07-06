6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde hissedilen deprem sonrası Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Hatay Arsuz Dostluk Kenti, depremzede vatandaşlara hizmetlerine devam ediyor.HATAY (İGFA) - Depremin ilk gününden itibaren desteklerine başlayan ve yaklaşık 6 aylık süre zarfında bölgede hizmetlerini sürdüren Bodrum Belediyesi, Hatay Arsuz Dostluk Kenti’nde depremzede vatandaşların barınma, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir nebze de olsa yaraların sarılması ve deprem mağduru vatandaşların yaşamını sürdürebilmeleri için Bodrum’dan gelen gıda ve giyim yardımlarıyla başlayan çalışmalar sonrası kurulan kentte vatandaşların daha konforlu olarak yaşamlarını sürdürmeleri için yenilikler yapılıyor.

Bir kısmı çadır bir kısmının konteyner olarak tasarlandığı kentte gelinen noktada çadır yaşam şartlarının zor olması sebebiyle kentte çadırların tamamı kaldırıldı. Bölgede yapılan yenilikler kapsamında 290 konteyner ev bölgeye yerleştirilerek bin 400 vatandaşa konaklama imkânı sağlanacak duruma getirildi.