Hatay'da Erzin ve Altınözü TOKİ Konutları, Yayladağı, Hassa, Defne ve Belen ilçelerinde doğal gaz altyapı .alışmaları için izinler verildi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Altyapı ve Koordinasyon Merkezi(AYKOME) Ağustos ayı genel kurul toplantısı EXPO Antakya HBB Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

HBB Genel Sekreter Yardımcısı Metin Açık başkanlığında yapılan toplantıda 13 ana gündem ve 4 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Erzin ve Altınözü TOKİ konutları, Yayladağı, Hassa, Defne ve Belen ilçelerinde ise doğalgaz altyapı çalışmaları için gerekli izinler verildi.

Hatay genelinde alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla Hatay Büyükşehir Belediyesinden çeşitli kurumların istediği altyapı yatırım talepleri görüşüldü ve gerekli izinler verildi.

Ayrıca il genelinde altyapı ile ilgili yaşanılan sorunların ele alındığı toplantıda, çözüm önerileri ele alındı.