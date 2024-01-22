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Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire başkanlığına bağlı ekipler hafta sonunda 11 ilçedeki 50 noktada çalışma gerçekleştirdi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde daha güvenli ve kaliteli ulaşım sağlanması amacıyla hafta sonları da çalışmalarına titizlik ve kararlılıkla devam ediyor.

HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, 11 ilçe 50 noktada beton asfalt, stabilize yol, kilitli parke, kaldırım onarımı, altyapıdan kaynaklı çukurların yama ve onarımı yaparak heyelandan dolayı kapanan üretim yollarını açtı.

Büyükşehir ekipleri ayrıca yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçebilmek amacıyla dere ve kanal temizliği ile yağmursuyu tahliyesi çalışması gerçekleştirdi.