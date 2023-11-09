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Hatay Büyükşehir Belediyesi, "Belediyeye ait araç ile hırsızlık yapıldığı’’ yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 7 Kasım 2023 tarihinde Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık yaparken yakalanan şahısların Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli olmadığı vurgulandı.

Olayda kullanılan aracın Büyükşehir Belediyesi tarafından özel şirketten kiralanan hizmet aracı olduğu, aracı kullanan şahısın da aynı şirkette görevli bir kişi olduğu belirtildi.

Şahsın, aracı icra ettiği rutin görevi dışında, kurumun bilgisi olmadan kullandığının altı çizilen açıklamada, “Kurumumuz tarafından bu çirkin olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmış olup, araç kiralanan firmaya gerekli uyarı verilmiş, söz konusu şahıs görevinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma devam etmekte olup konu ile ilgili dava belediyemizce çok yakından takip edilecektir’’ ifadelerine yer verildi.