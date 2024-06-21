Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile farklı branşlarda ücretsiz olarak verilen kurslar vatandaşlara moral kaynağı oluyor

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile farklı branşlarda ücretsiz olarak verilen kurslar vatandaşlara moral kaynağı oluyor.

HBB tarafından Arsuz ilçesinde hizmet veren çok amaçlı salonlar, vatandaşların meslek edinmesi ve sosyal kültürel alanda gelişmesini sağlamak adına düzenlenen ücretsiz kurslara ev sahipliği yapıyor.

Arsuz ilçesine bağlı Çengen ve Höyük Mahallelerinde bulunan çok amaçlı salonlarda; pasta yapımı, dikiş nakış ve pilates gibi kursların düzenlendiği bilgisini veren HBB yetkilileri, bölge halkına hitap eden çocuk oyun alanları ve kütüphane gibi özellikleri barındıran salonların vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Düzenlenen kursların ardından ortaya çıkan ürünlerin sergileneceği bilgisini veren yetkililer, kurslara özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ve talepler doğrultusunda verilecek kursların artacağını da aktardı.