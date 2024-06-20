Hatay Büyükşehir Belediyesi, nöbetçi birimleriyle il genelinde çalışmalar yürütüyor.HATAY (İGFA) - Tüm birimleriyle 7/24 usulüne göre görevde olan HBB ekipleri, mezarlıklarda da vatandaşları yalnız bırakmadı.

Büyükşehir çalışanları yakınlarının mezarlarını ziyarete gelen vatandaşlara girişlerde kurulan stantlarda çiçek dağıtımı yaparken, çiçeklerin mezarlara ekilmesi için de yardımcı oldu.

Çiçek dağıtımı Büyükşehir Belediyesi tarafından Narlıca Deprem Şehitliği, Antakya Asri Mezarlığı, Kırıkhan Asri Mezarlığı ve İskenderun’daki Çankaya ve Karaağaç Mezarlıklarında yapıldı.

Mezarlıklar içerisindeki adalar arasında ulaşım HBB’nin elektrikli golf araçlarıyla sağlanırken vatandaşlar görevli personellere teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Yetkililer bayram tatili boyunca görevde olduklarının altını çizerek bayram süresince sarı otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini ayrıca Antakya genelinde bulunan mezarlıklara oluşturulan ring hatlarının da ücretsiz hizmet vereceğini yinelediler.