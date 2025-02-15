Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), “Hatay Sanat ile Ayağa Kalkıyor” sloganı ile birbirinden güzel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

HATAY (İGFA) - HBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı vatandaşlara moral vermek amacıyla başlattığı Şubat Ayı Kültür Etkinlikleri kapsamında Arsuz’da konser düzenlendi.

Arsuz Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda sahne alan Sanatçı Songül Kuru, seslendirdiği 80 ve 90’ların unutulmaz şarkıları ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Hatay’ın sevilen sesi Kuru, hem duygusal hem de pop müzik türündeki birbirinden güzel şarkılarıyla, vatandaşlar tarafından beğenilen bir performans sergiledi.

Memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar HBB yönetimi ve ekiplerine teşekkürlerini iletti.