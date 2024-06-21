Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18- 20 Haziran tarihleri arasında il genelinde meydana gelen çeşitli olaylara hızlı müdahalelerde bulundu.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirmesi için gece gündüz çalışarak son 48 saatte yangın, trafik kazası, insan ve hayvan kurtarma gibi farklı kategorilerde toplam 120 vakaya müdahalelerde bulundu.

AKOM; Hatay’ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen 85 yangın olayı, 6 trafik kazası, 6 mahsur kalma durumu, 4 kapı açma olayında vatandaşların can güvenliğini sağlarken köpek, kedi ve diğer evcil hayvanları çeşitli tehlikelerden kurtarmak amacıyla 14 hayvan kurtarma operasyonu da gerçekleştirdi.

Ekiplerin en sık karşılaştığı vakalar arasında özellikle ev, bahçe, ekin, anız, çöplük ve ot yangınları dikkat çekerken HBB yetkilileri, bu konuda vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. Ayrıca, sıcakların artmasıyla boğulma vakalarının yoğun yaşandığı bölgelerde rip akıntısı için uyarılar yapıp önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, uzman personelleriyle birlikte teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.

ÖLÜMLÜ VAKA OLMADI

Bayram’ın son 2 gününde il genelinde ölümlü hiçbir vakaya rastlanılmadığını aktaran yetkililer, Bayram sürecinde vatandaşların can ve mal kayıplarını en aza indirilmesi için acil durum ve olayları kontrol altına almak için hızlı ve etkin çalışmalar yürüttüklerini aktardı.