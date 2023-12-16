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Hatay Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonucu Hatay’ da yaşanan ağır yıkımlar nedeniyle oluşan kirliliği temizleyerek, şehri yeniden ayağa kaldırmak amacıyla ‘Hatay Bizim Evimiz” projesini başlattı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar ile Fen İşleri Daire Başkanlıklarının desteği ile başlatılan proje yıkımın yoğun olduğu kent merkezi ve 15 ilçede uygulamaya konuldu.

Bu çerçevede, enkazların yollara ve caddelere atılan bölümleri, tadilat atıkları, genel hayatı ve halk sağlığını tehdit eden atıkların temizlenerek, kentin ve vatandaşların hayatlarının normalleşme sürecine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında HBB ekipleri farklı ilçelerdeki mahallelerde her gün rutin görevler dışında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Uygulama ile ilgili bilgiler veren HBB Genel Sekreter Yardımcısı V. ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mahir Çiçek, deprem afetinde kent merkezindeki Antakya ve Defne başta olmak üzere ilçelerin büyük oranda zarar gördüğünü hatırlattı.

Yerleşimlerin farklı ilçelere kaydığını ve yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde aktif temizlik çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çiçek, “Hatay Bizim Evimiz’’ diyerek, diğer ilçelerle birlikte kent genelinde temizlik faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydetti.

Çiçek, bu çalışmalar kapsamında muhtarlıklar ve vatandaşların talepleri üzerine iş makineleri, personel ve gerekli araç gereçler marifetiyle bütün şehri yaşanabilir hale getirmek, doğa, çevre ve insan sağlığına zararlı atıkların alınıp uygun şekillerde bertaraf edilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Çevre temizliğinin önemine vurgu yapan Başkan Çiçek, öncelikle kirletmeme algısıyla hareket ederek kentimizi yaşanabilir bir geleceğe kavuşturulması gerektiğini ve ‘’Hatay Bizim Evimiz’’ projesi çerçevesinde vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının da sorumluluk almasını umduklarını söyledi. Çiçek, vatandaşların ALO 153 çağrı merkezine ve HBB Sosyal Medya hesapları üzerinden paylaşılacak saha ekiplerinin numaralarına taleplerini iletmesi halinde Hatay Büyükşehir Belediyesinin her zaman vatandaşların yanında olacağını kaydetti.