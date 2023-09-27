Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile belediye personeline seminer düzenlendi.HATAY (İGFA) - Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli uzman polis memurları tarafından gerçekleştirilen seminerde, özellikle genç nesilleri tehdit eden uyuşturucunun etkileri ve ailelerin bu gibi durumlarla nasıl mücadele edeceğiyle ilgili katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Uyuşturucu ile ilgili durumlarda kullanılabilecek bir uygulama olan ‘UYUMA’ ile ilgili detaylar verilen eğitimde, karşılaşılan olumsuzluklarda neler yapılaması gerektiği ve uygulamanın nasıl çalıştığı da anlatıldı.

Doğanın ve hayvanların korunması üzerine de sunumların yapıldığı seminerde, Hayvan Durum İzleme Uygulaması ‘HAYDİ’ ile sokakta yaralı, hasta ve yardıma muhtaç canlıların görülmesi durumunda neler yapılabileceğini de konuşuldu.

Eğitimde ayrıca Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında da bilgiler paylaşıldı.