Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne'deki Konteyner Kentine vatandaşlar taşınmaya başladı.HATAY (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay’ın Defne ilçesinde inşa ettiği Konteyner Kente, AFAD koordinasyonunda vatandaşlar taşınmaya başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli ve ardından meydana gelen depremlerin en çok etkilediği şehirlerden olan Hatay’daki konteyner kent çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Defne ilçesinde tamamlanan 120 konteynere vatandaşlar, AFAD’ın koordinasyonunda yerleşmeye başladı.

ÖNCELİK ENGELLİ, YAŞLI VE HASTASI OLAN AİLELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın Defne ilçesine kurduğu hastanenin etrafındaki müsait alanlara yine Büyükşehir ekipleri tarafından konteyner kent kurulumu devam ediyor. Kurulumu ve bağlantıları yapılan 120 konteynere, vatandaşların yerleştirilmesine başlandı. Vatandaşlar, AFAD koordinasyonunda yapılan çalışma ile konteyner kente yerleştiriliyor. Konteyner kentte engelli, yaşlı ve hastası olan ailelere öncelik veriliyor.

Vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayabileceği konteyner kentte, ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilecekleri kadın ve erkek mescitleri bulunuyor. Çocukların da eğlenmesini ve hoşça vakit geçirmesini amaçlayan Büyükşehir, konteyner kente çocuk oyun alanı kurdu.

313 KONTEYNER KURULDU

Büyükşehir ekipleri, Defne ilçesinde hastanenin yanında kurulan konteyner kentin yapımını büyük oranda tamamladı. Konteyner kentte az sayıdaki konteynerin elektrik, su ve diğer altyapının giderlerinin bağlantıları yapımına devam ediliyor. Ayrıca Büyükşehir, yine Defne ilçesindeki çadır kent yanındaki bir başka konteyner kentin kurulumunu da sürdürüyor.