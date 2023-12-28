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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminin ardından vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları amacıyla Dörtyol’a yeni minibüs garajı kazandırıyor.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Dörtyol ilçesine bağlı Numune Evler Mahallesi’nde Hükümet Konağı arkasındaki alanda içerisinde 4 bin metrekare açık ve 200 metrekare kapalı alan olan minibüs garajı çalışmalarına başladı.

Gerçekleştirilen proje ile araçların yol kenarında park yapımlarının önüne geçilmiş olup trafik rahatlayacak ve trafikte geçirilen süre ve karbon salınımı azalacak.

İşletmecilerin de daha sağlıklı koşullarda toplu taşıma hizmeti vereceği yeni minibüs garajının çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanarak minibüs şoförlerinin ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ulaşım Daire Başkanı Veysel Cünedioğlu da Dörtyol’da faaliyet gösteren işletme sahipleri ile bir araya gelerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Esnafın yaşamış olduğunu sıkıntıları ve önerileri dinleyen Cünedioğlu, ortak akıl ile bütün sorunların üstesinden gelineceğini söyledi.