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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hataylı bazı sosyal medya hesap yöneticileri ile buluşarak soruları yanıtladı. Başkan Savaş, Hatay’ın yeniden yapılanma sürecinde herkese önemli görevler düştüğünü kaydederek önemli çağrılarda bulundu.HATAY (İGFA) - Hatay’daki rezerv ilan edilen alanlar ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Normal şartlarda kötü yapı stoğunun olduğu riskli alanlarda daha çok boş alanlar olur ve oralar rezerv alanı ilan edilir. Tarihi doku ile ilgili bizden bilgiler istendi ve biz verdik. O planı Kültür Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Özel bir şirket ve bir mimar ile birlikte çalışmalar yapıyor. O konu askıya çıkacaktır. Köprübaşından sonra rezerv alanı ilan etmişler. Birçok vakfın da oralarda mülkiyeti var, kişilerin mülkiyet hakları var. Restorasyon ve yapılacak çalışmalar ile ilgili belirsizlikler var. Tablonun tümünü görmemiz gerekiyor” dedi.

“AMACIMIZ İNSANLARIMIZI OLUMSUZ ŞARTLARDAN KURTARMAKTI”

Hatay’ın riskli bölgeleri için deprem öncesinde ilgili bakanlıklara rapor ve projeler verilmesine rağmen hiçbir yanıt almadıklarını da sözlerine ekleyen HBB Başkanı Lütfü Savaş, “7 mahalle için 32 hektarlık alanda kentsel dönüşüm ve riskli alanlar için çok çalıştık. Dağ mahallesindeki insanlarımız sağlıksız koşullarda yaşıyor. Onları Narlıca Mahallemizin girişinde sağlıklı evler yapmak istedik. Bakanlıklar hiçbir yazımıza cevap bile vermedi. Dağ bandındaki projemiz onaylansaydı Kurtuluş Mahallesine kadar çok modern bir görünüm kazanacaktı o bölgeler. Amacımız oradaki insanlarımızı olumsuz şartlardan kurtarmaktı. Ben sosyal medya ve bulunduğum her yerde bunu dile getirdim” dedi.

Savaş, Serinyol-Arsuz Madenli yolunun Ocak ayında bitirmeyi planladıklarını da söyleyerek ayrıca 3 köprü çalışmasının olduğunu belirtti.

“BÖLGENİN YÜZDE 64’ÜNÜN HASAR ALACAĞINI SÖYLEDİK VE YÜZDE 65’İ ÇOK CİDDİ BÜYÜK HASAR ALDI”

Başkan Savaş konuşmasının devamında şöyle söyledi: 2013 yılında kentsel dönüşüm yasası çıktı. Ben o zaman Antakya Belediye Başkanıydım. En kötü yapı stoğu Aksaray ve Emek Mahallesindeydi. Buraları riski alan ettiren benim. Ben CHP’ye geçince burayı Antakya Belediyesine verdiler. Antakya Belediyesi de yapamadı. 2019 yılında bakanlık kentsel dönüşüm strateji belgesi istedi bizden. 1 yıl içinde Antakya ve Defne ilçelerinde 46 mahalleye çalıştık. Buraları 26 bölgeye ayırarak yüzde 64’ünün büyük hasar göreceğini söyledik. Ve maalesef yüzde 65’i büyük hasar aldı. Bize izin verselerdi inşaata başlayacaktık ama izin vermediler”

RANTSAL DÖNÜŞÜME HER ZAMAN KARŞI ÇIKTIM YİNE ÇIKARIM

Emek ve Aksaray Mahalleleri için daha Antakya Belediyesinin kendi başkanlığı öncesindeki belediye başkanının tamamen rantsal bir şekilde düşündüğünü de açıklayan Başkan Savaş, “Bin 800 ile iki bin hak sahipliği var o mahallelerde. Ve orada 6 bin konut yapılmak istendi. 13 kat yapılması planlanıyordu. İnsanlara mezarlık yapacaklardı. Yeşil alan ve sosyal donatıların bile olmadığı alanlar oluşturulacaktı. Bu kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm. İnsanları kurtarayım derken bunu yapamazsın. Bu kadar hak sahipliğine 6 bin konut yaparak günah işlemiş olursunuz. Ben buna her zaman karşı çıktım” dedi.

İktidar partisine ait belediye başkanlarının yapmış oldukları eleştirilere yönelik açıklama yapan Lütfü Savaş, “ Benden önce gelenler veya benden sonra belediye başkanı olanlar ne yaptı? 20 yıldır iktidarlar ama Hatay’da altyapı çalışmalarını ben yapıyorum. Altınözü’ne yapmak istediğimiz ve ihalesini çıktığımız arıtma tesisine bile karşı çıktılar. Oradaki insanlar sıkıntı yaşıyor ve kirli su da derelere akıyor” ifadelerini kullandı.

“DEPREMİN ARDINDAN 9 AY GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN NE YAPTILAR?”

Savaş, İskenderun’da yaşanan taşkınlıklar ile ilgili de açıklama yaparak, “ İktidarın çıkardığı kanuna göre dolgu alanları Büyükşehir’e aittir. Ama İskenderun sahili ilçe belediyesine verildi. Depremde deniz kenarında yapılan dolgular çöktü. Burada bir çalışma yapılması gerekiyordu. Depremin ardından 9 ay geçmiş olmasına rağmen ne yaptılar? Bütün gece İskenderunlu hemşehrilerim ile orada bulundum. Ama İskenderun Belediye Başkanını göremedim?” dedi.

TÜM YETKİ AFAD’TA

Deprem bölgesindeki bütün yetkinin AFAD’a ait olduğunu vurgulayan Savaş, “ Değiştirilen kanun ile 2022 de bütün yetki AFAD’a verildi. Depremin ilk günlerinden itibaren bütün yetki AFAD’ta. Ve 8 bakanlık da AFAD’a yardım eder hükümetin çıkardığı kanunlara göre. Belediye olarak cenaze ve yangın desteklerinde bize görevler veriliyor. Ama biz depremin ilk günlerinden itibaren binlerce kişiyi kurtardık. Yol, kanalizasyon ve içme suyu gibi birçok alanda çalışmalar da gerçekleştirdik. Belediyemizden 166 personelimiz hayatını kaybetti. Binalarımız ya enkaz haline geldi ya da ağır hasarlı durumda” diye konuştu.

“HATAY GAP’A DÂHİL EDİLMELİ”

Hatay’ın özel Afet Bölgesi ilan edilmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Savaş, “ Hatay özel afet bölgesi olmayı hak ediyor. Bazı illere özel çalışmalar daha önce yapıldı. Burada da teşvik getirilir, vergi ve KDV muafiyeti yapılabilir. Ya da Hatay GAP’a dâhil edilmeli. 9 şehir GAP’a dâhil şu anda. GAP’ın Türkiye’deki yatırım bütçesinin yüzde 11’i. Eğitimden sağlığa ve teknoloji ile de buraya yatırım olur. Afet bölgesi olmasak da GAP’a dâhil edilmemiz gerekir” açıklamalarında bulundu.