6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremin ardından tarihi ve ekonomik değerleriyle herşeyini kaybeden Hatay'ın yeniden yapılandırılması için İstanbul'daki Hataylı Akademisyenler ile Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek Hatay'ın güçlü bir ekonomiyle bundan sonraki depremlerden de etkilenmemek üzere tüm değerleriyle geleceğinin yeniden kurulması amacı ve kararlılığıyla "Hatay Turizmini ve Yeniden Yapılandırma Komitesi" oluşturuldu. HATAY (İGFA) - Bilgi birikimi, deneyimini ve tüm enerjisiyle doğduğu Hatay'ın geleceği için harcayarak turizmi ve ekonomisiyle istihdamını geliştirerek milli hasıladakı payını artırmaya yönelik ciddi plan ve projeleriyle bilinen Hatay sevdalısı iş insanı Ömer Niziplioğlu'nun önderliğinde geçmişten günümüze Hatay'ın geleceğini kurtarmaya yönelik 'Samandağ Sahil" projesi önceki gün İstanbul'daki STK'larla gerçekleştirilen toplantıda güçbirliğine dönüştü.

Yıllardır Hatay Turizmiyle ekonomisini kurtarmaya yönelik plan ve proje çalışmalarıyla takdir toplayan iş insanı Ömer Niziplioğlu'nun önderliği ve ev sahipliğinde İstanbul Zeytinburnu'ndaki Uranüs Otel'de gerçekleştirilen toplantıda "Hatay Turizmini Geliştirme Yeniden Yapılanma' projesini hayata geçirmek üzere bir komite kuruldu.

HATAY'IN GELECEĞİ İÇİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ

Başta büyük kurtarıcı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm çanakkale şehitleri ve 6 Şubat felaketinde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından düzenlenen toplantıda söz alan katılımcılar tek tek kendilerini tanıtarak Hatay'ın geleceği ve nasıl kurtarılacağı konusundaki görüşlerini belirttiler.

HATAY'IN GELECEĞİNİ KURTARACAK PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN KOMİTE KURULDU

Başta Hatay ın tüm ilçe dernekleri ,Stk ve akademisyenlerİ bir araya gelerek Hatay ın yeniden yapılandırılması ve deniz turizmine açılması için Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Akademisyenler, gazeteciler ve işadamlarından oluşan güçlü bir komite kuruldu.

Hatay'ın sağlam zeminlerine ağaçlandırma yapıldığı ( Samandağ ,Belen arası) yumuşak zeminin başta amik gölü kurutularak tarım arazilerine , yapılaşma yapıldığı ve aynı zaman tüm sahilllerin yazlık ve konut olarak yanlış yapılaşmanın yapıldığı vurgulandı , depremi milat olarak kabul ederek Hatay ın bundan sonra planlı bir antalya gibi deniz turizmine açılması gerektiği ancak bu şekilde geri dönüşlerin ve cazibe merkezi olabileceği anlatıldı alış veriş merkezi ,yeme içme ,eğlence merkezlerinin düşünmesi gerektiği ifade edildi sıfırdan uluslararası standartta kentin tüm sosyal donatıların sağlanacağı yeni sağlam zeminli bir kentin kurulması gerektiği fikrinde birleşildi.