Tarımsal üretimde sürdürülebilir ve onarıcı bir dönüşümü gerçekleştirmek üzere Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Hatay’da başlattığı “Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm” web sayfası, hatayicinbirlikte.org açıldı.HATAY (İGFA) -Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yürütülen Hatay’da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm projesi kapsamında hatayicinbirlikte.org adresi faaliyete geçti.

Projeyle birlikte agroekolojik üretim yöntemleri hakkında bilgilendirmelerin yer aldığı site, ziyaretçilerini agroekolojik üretime geçiş döneminde olan çiftçiler ve proje ürünlerini satın alabilecekleri pazarlama kanallarıyla buluşturuyor.

Depremin ardından yaşamını ve üretimini yeniden kurgulamaya çabalayan bölge çiftçisinin hem toprağını onarıp dirençli sistemler kurmasına hem de çeşitli pazarlama ağlarında varlık göstermesine imkân tanımak amacıyla yürütülen proje kapsamında verilen eğitimler, çiftçi buluşmaları ve diğer faaliyetler hakkında haber ve yazıların yer aldığı web sitesinde, üreticilerin video röportajlarına da yer veriliyor.

Hatay’ın Antakya, Arsuz, Samandağ, Yayladağı gibi farklı ilçelerinde üretim yapan çiftçiler, proje kapsamındaki beş ürün grubunda yer alan ürünlerini (domates/biber, karakılçık buğdayı, narenciye, nar, tıbbi aromatik bitkiler) agroekolojik yöntemlerle üretmeye başladılar. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği danışmanlığında üretilen ürünler Hatay’daki 3 kadın kooperatifi ve işleme birimi tarafından işlenerek piyasaya sunulmaya başladı.

Projenin ilk ürünleri Mayıs portakalları ve adaçayları çeşitli pazarlama kanallarından satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde hasat edilip işlenerek satışa sunulacak proje ürünlerine hangi pazarlama kanallarından ulaşılabileceği web sayfasındaki “Ürünler” bölümünden takip edilebilir.