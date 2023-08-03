Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun ilçesinde 6 Şubat Depremi'nde zarar gören ve kullanılmaz hâle gelen içme suyu hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaparak vatandaşların temiz suya kavuşması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.HATAY (İGFA) -Hatay Büyükşehir bünyesinde hizmet veren HATSU ekipleri, İskenderun’da oldukça dik ve kayalık bir bölgede bulunan Değirmendere su isale hattını çok zorlu coğrafî şartlar altında onardı.

Değirmendere su isale hattı onarım çalışmalarında sona gelindiğini ifade eden HATSU yetkilileri, “Patlamış çelik su borularının büyük bölümü değişti. Depolara kısa zamanda suyumuz ulaşacak. Karayılan, Azganlık, Sarıseki, Denizciler, Bekbele, Akarca ve Kavaklıoluk Mahallerinin su sorununu ortadan kaldırmış olacağız. En kısa zamanda insanlarımız temiz içme suyuna kavuşacak” bilgisini verdi.

Yığıntılar ve çöküntüler altında kalan şebekenin çok zarar gördüğünü dile getiren HATSU yetkilileri, “Çalışma yaptığımız alan dik yamaçların ve sarp kayalıkların olduğu çok tehlikeli ve riskli bir yer. Bölgenin dağlık ve engebeli olması ekiplerin erişimini ve çalışmalarını zorlaştırdı. Birçok yerde zorlu coğrafi şartlar altında özveriyle çalışıyoruz. Mal ve can kaybına sebep olmamak için çok dikkatli hareket ediyoruz. Kimse zarar görmesin diye iğneyle kuyu kazar gibi çalışıyoruz.” dedi.

Deprem felaketi nedeniyle İskenderun Değirmendere bölgesinde su isale hattının büyük hasarlar aldığını hatırlatan HATSU yetkilileri “Gece gündüz demeden sahadaki çalışmalarımızı tamamlamaya gayret ediyoruz. 7 mahallemize su iletimini sağlayan yaklaşık 9 bin metre uzunluğundaki 500’lük çelik ve 225’lik polietilen borularında onarım çalışmalarının 8 bin 850 metrelik bölümü tamamen bitti. 150 metrelik bir kısım kaldı, birkaç günde bu bölge de bitecek, hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.