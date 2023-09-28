Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce, 6 Şubat Depremi’nin ardından gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında önemli bilgiler paylaştı.HATAY (İGFA) - Depremin ilk anlarından itibaren Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak sahada olduklarını söyleyen İtfaiye Daire Başkanı Özer Gövce, ana binalarının yıkılmasına rağmen arama kurtarma faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmeye başladıklarını ve 13 bin 670 bina ilk etapta yıkıldığını kaydetti.

Deprem öncesinde hazırlık yapmış olduklarının da altını çizen Özer Gövce, “Biz Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak afetin öncesi, sırası ve sonrası olarak değerlendirdik. Deprem öncesinde bütün birimlerimizle AKOM koordinesinde faaliyetlerimizi sürdürdük. Hatay’da 7,2 şiddetinde deprem olacağı senaryosu zaten hafızamızda yer edinmişti. Biz de 4 Ocak’ta tatbikat düzenlemiştik. Hangi birimin ne şekilde müdahale edeceği, nelere ihtiyaç duyulacağı hazır bir şekildeydi. Sahalarda da tatbikatlar yapmıştık.” açıklamalarında bulundu.

“AİLESİNİ GÜVENE ALAN PERSONELİMİZ SAHAYA GERİ DÖNDÜ”

Gövce konuşmasında, “ Depremin hemen ardından birçok personelimiz ailesini güvenli bir yere bıraktıktan sonra karargâha geldi. İlk etapta 18 kişi toplayabildik. 25 arkadaşımız da enkaz altındaydı. Herkes deprem anında ailesini düşünmek zorundaydı. Ben de o şekilde davrandım ve herkes gibi sahaya döndüm.” diye konuştu.

Gövce, depremden hemen sonra sık sık görüşmeler gerçekleştirerek HBB Başkanı Lütfü Savaş’a brifingler verdiklerini de söyledi.

Depremde arama kurtarmanın yanı sıra vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla birçok farklı desteklerde bulunduklarını da belirten Gövce, yaklaşık 3 bin 500 kişiyi de kurtardıklarını açıkladı.

Depremin ilk günlerinde yalnız olduklarını sözlerine ekleyen Gövce, “ İlk üç gün yalnızdık. Daha sonra dördüncü günde İzmir, Zonguldak, Yalova ve Eskişehir’den destek olmaya geldiler. Onları koordine etmemiz gerekiyordu. Arkadaşlarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çok güzel sistemler kurarak enkaz altında olan vatandaşlarımızı kurtarmak adına veya arama kurtarma çalışmalarında hangi ilimiz müsaitse onlara yönlendirdik.” dedi.

“TEK SORUMLU OLARAK HBB’NİN GÖRÜLMEMESİ GEREKİYOR”

Hatay Büyükşehir Belediyesinin de depremzede olduğunu belirten Gövce şöyle konuştu: Hatay Büyükşehir Belediyesi de bir depremzede. Tek sorumlu olarak HBB’nin görülmemesi gerekiyor. Biz defin işleri ve yangın çalışma grubu olarak çözüm ortağıyız. Şehrimiz, Ulusal Afet Müdahale Planlamada 4.seviye ilan edildiğinden dolayı ulusal ve illerden destekler verilmesi lazım.”

Özer Gövce, Hatay’ın 15 ilçesinde kurulan çadır kent, konteyner kent ve birçok alanda barınmadan enerjiye kadar vatandaşların yaşamış olduğu sıkıntıları giderebilmek için Hatay Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını kullandıklarını da belirtti.

Konuşmasının devamında Gövce, “ İyi bir afet yönetimi ile sonuç alınabilmesi için herkesin görev ve sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Yereldeki bütün çalışma grupları şuanda sayın valimizin başkanlığında ve koordinesinde çalışmalar yürütüyor. Bizim de kendi çalışmalarımız var. Bütüncül bir şekilde afet bilimi ile hep beraber hareket etmeli ve sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini işlememiz lazım.” dedi.

“SORUNLARI ÇÖZEBİLMEK İÇİN ORTAK AKIL İLE BİR ARAYA GELMEMİZ LAZIM”

Depremin ardından uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen birçok sorunun devam ettiğini de sözlerine ekleyen Gövce, “ Günümüzde barınma halen çok ciddi bir sorun. İnsanlarımızı psikolojik olarak ayakta tutmamız lazım. Sıkıntılarımız devam ediyor ve insanlarımız halen çok umutsuz, çaresiz durumda. Hataylı hemşehrilerimizin burada kalmalarını ve esnafımızın da desteklenmesini istiyoruz. Halkımıza gereken destekler de verilirse Hataylılar şehirlerini terk etmez ve daha kolay ayağa kalkar. Bu sorunları çözebilmek için ortak akıl ile bir araya gelmemiz lazım.” diye konuştu.

“SORUNLAR BİRKAÇ KURUMUN ÜZERİNE ATILARAK ÇÖZÜLMEK İSTENİRSE SIKINTI YAŞAYABİLİRİZ”

Hatay’ın bütün kurum ve kuruluşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde yeniden ayağa kalkabileceğini ifade eden Gövce, “ Uygulanabilirlik ve beraber hareket edilirse kısa vadede şehrimiz yeniden ayağa kalkabilir. Çok önemli sonuçlar da alabiliriz. Ama birkaç kurumun üzerine atılarak bazı şeyler çözülmek istenirse sıkıntı yaşayabiliriz. Bizler siyasi değiliz, bizlere verilen işleri en güzel şekilde yapmak için buradayız.” dedi.

Gövce, AFAD’ın isteği doğrultusunda belediyeler veya ilgili kurumlara kendi bütçesinden aktarım yaparsa şehrin de daha hızlı toparlanabileceğini söyledi.

Büyük afetlerde sorumluluğun tek kurum üzerinde olmasının çok doğru olmadığının da altını çizen Gövce, “Destek istenilen iller de afet yaşayabilir. O zaman o illerin de ne yapacağına dair bir mevzuat yok. Bu tarz durumların düşünülerek geliştirilmesi lazım. Bu durumların sadece AFAD ile sınırlandırılmaması lazım. Gelişmiş ülkelerde halkın içerisinden seçilenler var ve müdahale için eğitimler, araç ve ekipmanlar oluyor, bu şekilde de birçok insanın hayatına dokunulmuş olabiliyor.” açıklamalarında bulundu.