Başkan Mehmet Öntürk öncülüğünde çalışmalarını hızlandıran Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesine kattığı yeni araçlarla öz varlıklarını arttırarak gücüne güç katıyor.

HATAY (İGFA) - ​​​​​​​Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk’ün daha güçlü bir Büyükşehir için kiralama yönteminden vazgeçilerek kendi özvarlıklarını arttırma kararının ardından araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Büyükşehir bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığında yangın, arama ve kurtarma gibi vakalarda öncü araç (kılavuz) olarak kullanılmak üzere 10 adet 4x4 Pick-Up ile 1 adet servis aracı alarak, HBB bünyesine kattı.

Yetkililer; kendi araç filolarını oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini, hibe programları ve satın almalarla Büyükşehirin araç filosunu daha güçlü bir hâle getireceklerini kaydetti.