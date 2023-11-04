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HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın her noktasında yol, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

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