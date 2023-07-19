Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay ve Belen’de yaklaşık 2 gün süren orman yangını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hatay’ın yeniden inşa edilmesi konusunda ortak akıl ile hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Savaş, “Bilim çerçevesi ile Hatay’ı yeniden inşaa etmeliyiz. İş yükümüz, sıkıntılarımız 12 kat arttı. Hatay afet bölgesi ilan edilirse çok rahatlarız" dedi.HATAY (İGFA)- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yaklaşık 2 gün süren orman yangının kısa sürede yayıldığını ve bazı meskenleri etkilediğini belirterek, “Yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın için diğer illerimizden ve başka kuruluşlardan da destekler oldu. 12 ev ve 4 tane araç kullanılamaz hale geldi. Çok şükür can kaybımız yok. Yaklaşık 300 hektarlık bir alan kaybımız oldu. Ormanda yaşayan canlılarımızı, ağaçlarımızı, bitkilerimizi kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

“SON BİN YILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİNİ YAŞADIK”

Hatay’ın son yıllarda yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı zor günlerden geçtiğini anlatan Savaş, “Daha önce yaşamış olduğumuz yangınlar vardı. Ardından ilimizde çok can kaybına neden olan pandemi geldi daha sonra da depremi yaşadık. Son bin yılın en şiddetli depremini yaşamış gibiyiz. Kıyamet günü gibi bir gün yaşadık. Şimdi de yangının çıkması bizleri çok üzdü. Şu anda devlet, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve birçok kamu kurumunun sorunları ve insanlarımızın dertleri var. İnsanlarımızın en önemli ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor çadırlar bile çok değerli” diye konuştu.

96 binden fazla binanın yıkıldığını ve ağır hasarlı hala çok bina olduğunu da belirten Başkan Savaş, kayıp ve kimliği tespit edilmeyenlerin de yüzlerle ifade edildiğine dikkat çekti.

‘’BELEDİYE BAŞKANININ ROZETİ TÜRK BAYRAĞIDIR”

Hatay’ın 15 ilçesine eşit bir şekilde hizmet ettiğini söyleyen Lütfü Savaş, “ Hatay halkının büyük oyunu almış ve seçilmiş bir başkanım. Belediye başkanının rozeti Türk bayrağıdır ve bende onu takıyorum. Siyasi partide olabilirim ama eşit ve adil olmak önceliğimdir. 14 yıldır bu şehre seçilmiş ve hizmet etmiş bir insanım. Adalet ve empati yoksa bu işi yapamazsınız. İnsanlara eşit yaklaşmak zorundasınız” dedi.

“HATAY’IN YENİDEN VE SAĞLIKLI YAPILANMASI İÇİN EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞMALIYIZ”

Hatay’ın yeniden inşa edilmesi konusunda ortak akıl ile hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Lütfü Savaş, “Bilim çerçevesi ile Hatay’ı yeniden inşaa etmeliyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki şehrimize geldi. Beraber bir şeyler yapmaya başladık. Hatay’ın yeniden ve sağlıklı yapılanması için el birliği ile çalışmalıyız. Hızlı bir şekilde insanlarımızı umutlandırmamız lazım. Eğitim ve barınma sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bakanımız Sayın Özhaseki dertlerimizi anlıyor. Böyle giderse bu kadar büyük mağduriyeti hızlı bir şekilde pozitife çevirme şansımız olacak” dedi.

“HATAY AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE ÇOK RAHATLARIZ”

Savaş sözlerine şöyle devam etti: Belediyeler, insanlarımız ve esnafımız için ekonomik anlamda avantajlar sağlanmalı. Esnafımız özellikle tekrardan ayağa kalkmak için çok çaba sarf ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak iş yükümüz, sıkıntılarımız 12 kat arttı. Yıkım çalışmaları yapılırken altyapıya çok ciddi zararlar veriliyor. Belediyeler olarak da çok zor durumdayız.

Hatay’ın özel afet bölgesi olması konusunda da değerlendirme yapan Başkan Savaş, 11 ili etkileyen depremin en çok Hatay’da can ve mal kaybına neden olduğuna dikkat çeken Savaş, “Bakanımız ile bu konuyu görüştüm. Eğer Hatay afet bölgesi ilan edilirse hızlı bir şekilde ayağa kalkarız. Sadece belediye değil iş dünyası ve insanlarımız ekonomik anlamda çok rahatlar. Esnafımız ve iş insanlarımız da bir an önce ayağa kalkmak istiyor. Bu iş olursa çok mutlu olurum. Milletvekillerimiz de bu konuyu parlamentoya taşıyacak” dedi.