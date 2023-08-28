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Zorlu şartlar altında sabır ve özverili çalışmalar sonucunda 2 aylık çalışmaların ardından isale hattı onarılarak bölgeye su verilmeye başlandı.

Dik yamaç ve yüksek bölgelerde gece gündüz demeden çalışmalar gerçekleştiren HBB ekipleri, boruların dereye ve yollara savrulmasıyla ile oluşan tahribatları tek tek gidererek olası tehlikelerin önüne geçti.

Bölgede 37 km’lik isale hattının 7 km’lik bölümünde oluşan hasar HBB Fen İşleri ve HATSU ekipleri tarafından arızalar giderildi.

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